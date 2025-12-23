En medio de un movido mercado de fichajes, Universidad de Chile decidió reforzar sus series juveniles con la contratación de un prometedor delantero sub 16. Se trata de Martín Galdames quien llegará a la U desde Everton por 30 mil dólares.

El joven futbolista dialogó con La Voz Azul, donde entregó detalles de la operación: “A mí en junio me informaron que la U me quería. Me habló mi agencia, me dijeron que estaban interesados en mí y que iban a hacer todo para que sea jugador de la U. Yo no la pensé y dije que sí, porque siempre me ha gustado la U, también a mi familia”, señaló Galdames.

Martín Galdames (Foto: La Voz Azul).

“Mi mamá está emocionada porque es hincha, mi papá igual, pero también hay pena y nostalgia porque me voy. Veo a mi familia todos los días, será complicado separarse, pero si quiero ser futbolista profesional tengo que independizarme. Este es un paso importante para mi carrera”, complementó el nuevo fichaje azul.

El futbolista de 15 años se desempeña como extremo por izquierda y en el citado medio entregó detalles de su perfil y estilo de juego: “Soy un jugador técnico, me gusta mucho encarar, asistir a mis compañeros, aunque también me gusta hacer goles”, agregó.

Finalmente, respecto a los objetivos a alcanzar en Universidad de Chile, Galdames no tuvo dudas: “Ojalá ser campeón con la Sub 16 y, si se da, subir de categoría e ir progresando de a poco. Voy a dar siempre el 100%”, cerró.

