Universidad de Chile se inclinó por Francisco Meneghini como su nuevo entrenador. Tras una extensa búsqueda, el estratega argentino fue apuntado como el mejor candidato para asumir en el cargo.

Su contratación se priorizó por sobre las otras 11 opciones del listado que fue revelado por BOLAVIP Chile. Entre dichos estrategas considerados, hubo uno con una característica en particular.

No solo comparte nombre y apellido con un reconocido DT nacional, sino que también pudo ser el primer español en dirigir a los estudiantiles. ¿Quién es? Miguel Ángel Ramírez.

Ya estuvo en carpeta de Universidad de Chile a fines de 2022, con miras a la temporada 2023. Sin embargo, en aquella ocasión la directiva resolvió incorporar a Mauricio Pellegrino.

El director técnico europeo se barajó dentro una lista que también contempló a Eduardo Berizzo, Renato Paiva, Flavio Robatto, Joaquín Papa y Javier Rabanal, entre otros.

Miguel Ángel Ramírez fue considerado por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile lo observó: el 2025 de Miguel Ramírez

Durante esta temporada, el entrenador español estuvo al mando del Real Zaragoza. Registró 10 compromisos en el cargo, alcanzando una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. En marzo de 2025 abandonó el club.

Tras ello, estuvo sin ser oficializado en ningún equipo, pero para 2026 cambió el panorama. Emigrará en Europa, haciéndose cargo del Malmö FC de Suecia desde el primer día del próximo año.

En resumen:

No es la primera vez que el nombre de Ramírez suena con fuerza en el Centro Deportivo Azul. Su perfil ha sido evaluado en dos momentos clave: