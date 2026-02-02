Universidad de Chile y Audax Italiano dieron el puntapié inicial a lo que es la Liga de Primera 2026 en el fútbol chileno, en la que ambos equipos protagonizaron una desabrido empate sin goles en el Estadio Nacional.

Lamentablemente, mucho de fútbol no se pudo hablar tras este enfrentamiento, debido a que la gran mancha de este partido fueron los incidentes que se desarrollaron en las gradas del recinto de Ñuñoa.

Algunos de los hinchas de la Universidad de Chile, desde el primer minuto comenzaron a provocar desmanes en la galería sur, los que con el correr de los minutos, fue intensificando en su nivel de violencia, la que tenía muy descontento a gran parte de los fanáticos de la U.

Mientras estos incidentes se desarrollaban, el partido trataba de seguir su hilo normal, pero esto parecía ser muy complejo, en donde hasta los mismos hinchas estaban más pendientes de lo que sucedía en las galerías que en el mismo duelo.

Los incidentes en el Nacional siguen siendo tema | Foto: Photosport

Para la segunda mitad, llegó el momento más crítico de estos incidentes, en la que un incendio fue provocado en la galería sur y aquello, hizo parar el compromiso.

Esta situación sin duda que fue la más complicada de todas, pero aún así, el duelo minutos más tarde pudo seguir de forma normal, en la que ambos equipos terminaron el partido con una igualdad sin goles.

El lapidario informe del árbitro por los incidentes

Días después de este duelo, el juez del partido Gastón Philippe dio a conocer su informe arbitral de lo que fue el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el que detalló lo que fueron los incidentes que se vivieron en el Estadio Nacional.

En un extenso escrito, el árbitro dio a conocer toda la información relevante de lo que fueron estos incidentes, los que sin duda hacen tambalear a la Universidad de Chile por la importante sanción que podría recibir.

Se espera que los próximos días puedan ser importantes para conocer que sucederá al respecto, en la que todo da a pensar que el conjunto ‘Laico’ recibirá un duro castigo tras lo que fueron todos estos incidentes.

REVISA EL INFORME DEL ÁRBITRO POR LOS INCIDENTES