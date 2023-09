Este viernes, Mauricio Pellegrino debe resolver sus grandes dudas para armar la oncena definitiva de Universidad de Chile para enfrentar a Colo Colo este sábado en cancha del Estadio Santa Laura.

Y esas interrogantes pasan fundamentalmente por cuatro aspectos. La ausencia de Matías Zaldivia, la partida de Darío Osorio y niveles individuales que no lo convencen, son los grandes factores para sostener las interrogantes que el argentino aún no logra determinar. Aquí las pasamos a detallar.

El sistema táctico

Desde hace algún tiempo, se ha podido ver que el argentino ha implementado la línea de tres zagueros donde el propio Zaldivia, Nery Domínguez y Luis Casanova conformaron una muy buena retaguardia, hasta que comenzaron los problemas. Sin embargo, ante la ausencia del cabezón, Ignacio Tapia y en menor medida Juan Pablo Gómez, lucharían por ese cupo en algo que en la penúltima práctica lo fue convenciendo, pese a que toda la semana había trabajado un sistema defensivo con cuatro integrantes, es decir los dos laterales y la pareja de centrales. Este viernes resolverá.

Ignacio Tapia, busca su opción en el once estelar de la U (Photosport)

¿Quién será el lateral izquierdo?

Otra duda pasa por el lateral izquierdo o el lateral volante por esa orilla. Aquí, Marcelo Morales y Vicente Fernández buscan adueñarse del puesto, donde el Shelo ha sido mayormente titular y se le ha notado un cierto repunte jugando con línea de tres defensores, no así, cuando debe estar en línea de cuatro. En cambio el Potro, recién llegado a la U, poco a poco va recuperando su forma física y que puede convencer a Pellegrino.

Los que se pelean la opción de ser el lateral izquierdo (Photosport)

¿Lucas Assadi o Jeison Fuentealba?

Un puesto clave, porque será el nexo del resto del equipo con los atacantes. Lucas Assadi viene siendo estelar, pese a que no ha mostrado un gran rendimiento, busca en el clásico ante Colo Colo recuperar su mejor forma. Sin embargo, el otro canterano, Jeison Fuentealba, viene pidiendo cancha porque vez que ingresa, es un jugador que va hacia adelante y contagia a sus compañeros. No juega igual que Assadi, pero dependiendo de qué es lo que busca Pellegrino, puede ser una interesante carta o un arma, para el segundo tiempo.

¿Assadi o Fuentealba? (Photosport)

Tres volantes que se pelean dos puestos

¿Podrían jugar los tres? sí, pero se espera que entre ellos, sean dos los elegidos. Emmanuel Ojeda, Federico Mateos e Israel Poblete luchan por ingresar desde el arranque al partido ante el cacique. Quizás, el ex Rosario Central vaya fijo producto que no hay un volante con esas características. Su acompañante debiese ser Mateos quien ya se recuperó de sus problemas físicos, pero si no lo ven al cien, de seguro el maipucino ocupará su lugar.

Tres opciones para dos puestos (Photosport)

Son las grandes dudas que tiene el estratega azul de cara a este trascendental duelo y que disipará este viernes en el entrenamiento por la tarde en el CDA, el último, previo a concentrar y esperar así, el trascendental compromiso.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.