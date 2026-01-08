Universidad de Chile comienza a despedirse de Leandro Fernández. En una sorpresiva decisión, el conjunto estudiantil se inclinó por la salida de uno de los referentes del plantel.

Ante ello, el propio jugador contó la firme sobre la situación: confirmó quién fue el responsable de sacarlo del club. Según reveló, tuvo un breve cara a cara con Francisco Meneghini.

Si bien entendió la postura del DT, no escondió su tristeza por el panorama que se le avecina: se le tiñó el corazón azul tras tres años en la institución. Ya busca un nuevo rumbo.

“Me gustó que el entrenador venga y me lo diga de frente, en la cara. Fueron 10 segundos. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Pasan, pasaron, van a pasar (…) No es fácil, pero es parte del trabajo“, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Me dijo que no entraba en los planes del armado de su plantel 2026 (…) Me dijo que eran razones futbolísticas. Y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores, su plantel”.

Francisco Meneghini descartó a Leandro Fernández en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Los detractores a la salida de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Sobre el mismo punto, el atacante de 34 años destapó una conversación con Michael Clark (presidente) y Manuel Mayo (secretario deportivo): ninguno quería su partida. Un dato a considerar.

“Hablé con Manu y con Clark, sí. No estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe. Pero es 100% fútbol, así que listo”, concluyó el crack.

