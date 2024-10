Un emblema de la UC no tiene duda de que la fanaticada de Universidad de Chile es especial.

Tengan cuidado con el león, su bravura es feroz y su hinchada la mejor. Así dicta una reconocida canción de la barra de Universidad de Chile, que se asemeja a lo que piensa una leyenda de Universidad Católica.

Y es que a pesar de estar empapado de los colores del cuadro precordillerano, asegura que la fanaticada azul es la mejor del país. Le ha costado críticas, pero no tiene problema en manifestarlo públicamente.

Esa es la postura de Osvaldo Hurtado. El recordado delantero de la UC afirmó que no hay debate alguno sobre qué club tiene la mejor hinchada. Para su pesar, la azul le saca ventaja a la del equipo que defendió en la década de los ochenta.

Así lo manifestó el campeón con la UC en conversación con RedGol. Comenzó señalando: “Ya me han retado por decirlo, pero la mejor hinchada de Chile es la de la U”.

Tras ello, aludió a los mejores estadios del país. Para él, la casa del fútbol chileno y del cuadro azul es el que más rescata. Eso sí, no está a la altura de la infraestructura europea.

“Yo jugué en las cuatro catedrales: Bernabéu, Nou Camp, Wembley y Maracaná. Y como soy muy simbólico, me quedo con Wembley. En Chile el mejor estadio es el Nacional, el antiguo”, cerró.

Osvaldo Hurtado admira a la hinchada de Universidad de Chile.

Se viene el clásico

Potente declaración de Arica Hurtado a menos de dos semanas de un nuevo Clásico Universitario. Y es que por la fecha 28 del torneo, Universidad de Chile visitará a Universidad Católica.

¿Dónde será? Por el momento no hay confirmación oficial, pero el Estadio Santa Laura recibirá, de no mediar con dificultades, dicho elenco. El compromiso aún no está programado en la página oficial de la ANFP.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Unión La Calera. Se jugará el sábado 5 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.