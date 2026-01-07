Desde Ecuador comienzan a surgir informaciones que acercan cada vez más a Octavio Rivero a Universidad de Chile. En las últimas horas, el medio La Radio Redonda aseguró que el delantero uruguayo no continuará en Barcelona Sporting Club, adelantando un inminente desenlace en su futuro.

Según lo informado por la emisora ecuatoriana, la salida del atacante ya estaría definida y en las próximas horas se oficializaría la venta de Octavio Rivero a la U, poniendo fin a su etapa en el conjunto de Guayaquil. La noticia fue difundida a través de redes sociales y rápidamente generó repercusión tanto en Ecuador como en Chile.

El reporte añade que será la propia dirigencia de Barcelona SC la que entregue un comunicado oficial confirmando la operación, lo que marcaría un giro total en una teleserie que ha estado marcada por versiones cruzadas en los últimos días sobre el futuro del goleador.

Octavio Rivero estaría cada vez más cerca de llegar a Universidad de Chile. (Foto: Getty)

Estas informaciones contrastan con lo que se señalaba previamente en Ecuador, donde se hablaba de una eventual continuidad del delantero e incluso de una supuesta regularización de su situación contractual. Sin embargo, el mensaje de La Radio Redonda es categórico al afirmar que Rivero no sigue en BSC.

En Chile, el nombre de Octavio Rivero ha tomado fuerza como posible refuerzo de Universidad de Chile, especialmente tras la necesidad de sumar un delantero de experiencia y recorrido internacional. El uruguayo, además, cuenta con pasado en Colo Colo, lo que añade un condimento especial a su eventual arribo al CDA.

De esta manera, y a la espera del anuncio oficial desde Guayaquil, todo indica que la U estaría a detalles de cerrar a su nuevo atacante. Si se confirma la información proveniente desde Ecuador, Octavio Rivero estaría a un paso de transformarse en nuevo jugador azul, en uno de los movimientos más comentados del mercado.

DATOS CLAVE

Octavio Rivero no continuará en Barcelona Sporting Club, según informó el medio ecuatoriano La Radio Redonda.

La salida del delantero uruguayo se concretaría mediante una venta directa a Universidad de Chile.

El club ecuatoriano emitirá un comunicado oficial en las próximas horas para confirmar la operación.