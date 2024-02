Este lunes, Universidad de Chile visitará a Deportes Copiapó en duelo válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional de Primera División donde los azules esperan mantener la senda de la victoria tras vencer a Audax Italiano el fin de semana pasado.

El año anterior, la U cayó en visita al Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por tres tantos a uno, razón por la cual los de Gustavo Álvarez esperan la reivindicación, ante un cuadro del León de Atacama que ha perdido sus primeros dos partidos.

En el equipo que dirige Ivo Basay, llegó a reforzar el plantel Juan Carlos Gaete, quien en el segundo semestre del 2023 defendió la camiseta de San Luis de Quillota, en el Ascenso.

Aún se recuerda el paso express del atacante por Colo Colo, donde no tuvo mayor protagonismo y ha tenido que recuperar terreno en su carrera, donde aún se desconoce dónde llegará.

El pasado azul de Juan Carlos Gaete

Antes que los albos comprasen a Gaete, su nombre rondó en Universidad de Chile, pero él fue claro que quería ir a Macul, bueno, fue, pero sin el brillo que hubiese deseado.

No obstante, el pasado del alero estuvo ligado a los azules y fue cuando tenía 14 años e intentaba posicionarse en un club para proyectar su carrera. Corría el año 2020 y en un diálogo a través de Instagram con el relator, Patricio Vergara, reveló en aquella ocasión su paso por los universitarios.

“Estuve tres meses en la U como delantero. Al final, me terminaron echando porque el profe quería que fuera lateral y no tenía quite, nada”, reconoció el atacante copiapino en aquella ocasión.

Detallando aún más, en la oportunidad sostuvo que “me terminaron echando porque le dije que yo era delantero y que mi sueño era hacer goles, pero lateral nunca y me terminó echando porque no le servía”, afirmó el delantero.

Finalmente dio luces sobre quién fue el técnico que en aquella ocasión desestimó de sus servicios. “El Pepe Díaz era el profe y luego me fui a Magallanes”, concluyó Juan Carlos Gaete.

Gaete ante Coquimbo Unido en la fecha pasada (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile viajará al norte del país para enfrentar a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El duelo de la tercera fecha se llevará a cabo el lunes 4 de marzo a las 19 horas.