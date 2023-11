Sergio Vargas abordó su gestión como gerente deportivo de Universidad de Chile. Periodo en el que se la jugó junto con Rodrigo Goldberg por un entrenador rupturista como Rafael Dudamel.

El venezolano llegó el 5 de noviembre del 2020 y alcanzó a disputar 26 partidos, de los que ganó ocho, perdió seis y empató 12. Lo que arroja un rendimiento del 46%. Pero en su haber logró clasificar a la Copa Libertadores y escapar de la parte baja de la tabla.

Lo que fue reconocido por el ‘Superman’. “Salió tercero. En su ciclo logramos clasificar a la Copa Libertadores, creo que esa fue la última vez que el club llegó a ese torneo. Además no peleamos por el descenso ni la promoción”, expresó en ESPN F Show.

Pero lo que terminó provocando su salida fue el quiebre con el plantel. A tal punto que Vargas reconoció que el plantel no aguantaba más con su particular trato.

“Los jugadores lo querían matar. Tuvimos una reunión con los referentes y no lo aguantaban. Dudamel no tenía buena llegada. Nosotros buscamos a Garnero y Heinze, pero no llegaron. Necesitábamos un entrenador que sacara resultados y por descarte llegó Dudamel”, reconoció.

Tras ello, Vargas hizo el mea culpa y expresó que no había presupuesto para poder hacer contrataciones más importantes. A diferencia de lo que se vivió con Mauricio Pellegrino. “Nosotros tuvimos el 10% de lo que se gastó en los últimos años. El año 2020 fue de las menos perdidas del último tiempo. Todos nos equivocamos, pero tratamos de hacerlo lo menos posible con el Polaco”, cerró.

Rafael Dudamel no logró enganchar con los jugadores de la U.

Los últimos partidos de la U

Universidad de Chile se juega parte de sus opciones para ingresar a Copa Sudamericana ante Cobresal. El partido esta fijado para el domingo 3 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio El Salvador. Luego debe recibir a Ñublense el sábado 9 de diciembre a las 20:30 horas.