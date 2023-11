Sin duda, uno de los jugadores más cuestionados en la derrota de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido por dos goles a uno en cancha del Estadio Santa Laura, fue el delantero Cristian Palacios.

Y es que el Chorri tuvo en su cabeza el descuento sobre el final del primer tiempo, gol que hubiese sido un bálsamo y un incentivo, de cara al segundo lapso, pero no fue así y fue blanco de las críticas por parte de especialistas y sobre todo de la hinchada.

Una constante del Chorri, quien no ha tenido un gran año 2023 y mucho se ha hablado respecto a su continuidad el próximo año, pese a contar con contrato vigente con la escuadra estudiantil. Aquí, un repaso con las ocasiones desperdiciadas por el charrúa.

Ante O’Higgins por Copa Chile

Fue una noche del terror para la U y obviamente para el ex Unión Española, ya que tuvo dos grandes ocasiones desperdiciadas. Primero en el lapso inicial y la segunda, quizás la más imperdonable en la etapa final, cuando en plena área chica impactó de zurda, pero el balón se le fue elevando para que un Ignacio González controlase sin problemas.

Finalmente, los azules dirían adiós a la Copa Chile tras caer ante los rancagüinos en tanda de penales.

Ante Magallanes en La Calera

Los azules, tras caer ante Unión Española y Palestino de manera consecutiva, enfrentaba a Magallanes en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Derrota azul, pero al inicio del partido estando cero a cero, tuvo un mano a mano con el portero Diego Tapia, cuando era más fácil concretar.

Iniciado el partido, no pudo ante Torgnascioli

Volvía el fútbol tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y la U recibía a Everton en duelo pendiente de la fecha 26 y ya a los dos minutos, pasó lo impensado.

Una pelota que apura Federico Mateos y encuentra solo a Palacios, quien se la quiso levantar a Franco Torgnascioli, pero el golero ruletero está fenomenal. De todos modos, cara a cara para definir, no tuvo la precisión y velocidad necesaria.

Ante Coquimbo Unido: El peor de todos

La U caía por dos a cero ante Coquimbo Unido y antes del cierre del primer tiempo se encuentra con un balón detenido que deciden tocar corto para Vicente Fernández, quien tras algunos amagues, logra ganar línea de fondo.

El ex Palestino que saca el centro y en el segundo palo encuentra a un solitario Chorri Palacios, pero su impacto con la cabeza no va a portería, si no más bien desviado de manera increíble. Los hinchas aún no la pueden creer.

Moments bastante ingratos para el uruguayo, quien no logra dar con el arco, pese al buen arranque de temporada. EL Chorri, está en deuda en su segunda temporada azul.

¿Cuáles son los números de Cristian Palacios en el 2023?

El atacante uruguayo ha tenido un año bastante ingrato. Ha disputado 24 partidos, de los cuales 15 han sido en condición de titular. Ha anotado siete goles, seis por Campeonato Nacional y uno por Copa Chile.