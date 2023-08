Siguen los sucesivos cuestionamientos en Universidad de Chile tras los seis partidos que llevan sin ganar en el Campeonato Nacional desglosados en cinco derrotas y tan solo un empate.

Con esos números, el Superclásico ante Colo Colo de este fin de semana no se ve muy auspicioso que digamos considerando la baja ostensible a nivel colectivo e individual y que el técnico Mauricio Pellegrino no ha sabido encontrar soluciones.

Precisamente, lo segundo tiene un eje muy importante que son los rendimientos personales y si bien muchos han bajado, uno de los que más se nota su declive es en Luis Casanova, quien de pasar a ser un nombre en el cual Eduardo Berizzo pueda tener en cuenta para la Selección Chilena, se convirtió en uno de los más criticados en las presentaciones azules.

Para corroborar aquello iremos al último partido ante Unión La Calera, cuando Pellegrino decidió que con línea de tres se iba a afrontar ese compromiso. Nery Domínguez, Ignacio Tapia y el propio actual capitán fueron los elegidos.

De esos tres, el ex Deportes Temuco fue el que obtuvo la más baja calificación según la aplicación Sofascore – que revisan la mayoría de los clubes – calificó al capitán laico con un 6,4; una nota bastante baja que no solo entre los defensores, si no entre todos los jugadores de la U que vieron acción. Él y Franco Lobos los más bajos de los 16 que vieron acción.

¿Cómo fueron evaluados Nery Domínguez e Ignacio Tapia?

Curiosamente y pese a ciertas desorganizaciones, el argentino Nery Domínguez recibió una de las mejores calificaciones. Con un 7,4 el ex Racing fue la segunda nota más alta tras Darío Osorio que fue “el mejor” (7,7).

Uno que siempre genera diferencias entre los fanáticos es Ignacio Tapia. El ex Huachipato se anotó con un regular 6,8 que cae dentro de la evaluación de quienes cumplieron, sin brillar, pero tampoco sin grandes apremios y al menos, con ese indicador, busca ganar la pulseada a Casanova si es que el estratega determina jugar con línea de cuatro defensiva.

La evaluación de los titulares en la U (Captura Sofascore)

La evaluación de quienes entraron (Captura Sofascore)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.