La U se juega su última carta en el campeonato nacional ante Ñublense para definir si jugará Copa Sudamericana el próximo año. Sin embargo, lo que sí está claro es que Mauricio Pellegrino no estará en la temporada 2024.

Todo indica que el entrenador argentino no seguirá en el cuadro azul. Por lo que ya se empiezan a barajar nombres para reemplazarlo. Bajo este escenario es que Johnny Herrera lanzó con nombre y apellido un nuevo candidato para asumir en Universidad de Chile: Gustavo Quinteros.

El samurái azul recalcó que si se confirma su salida de Colo Colo sería el entrenador ideal para el club universitario. “No lo quieren mucho por la exigencia que tiene. Nunca he hablado con él, pero lo quiero en la U. Yo lo veo desde el otro lado de la vereda y me gustaría estar en la situación que pasan ellos. Salvó al equipo del descenso y mira donde están ahora. Me sorprende la memoria a corto plazo que tienen con él”, expresó el ex portero en ‘Todos Somos Técnicos’.

Herrera incluso describió el año del Cacique y recalcó que gran parte del fracaso de los albos fue por la indisciplina de sus jugadores. Y que a pesar de ello, Quinteros logró meter al equipo en la pelea por el campeonato y en la final de Copa Chile.

“Colo Colo fue una bolsa de gatos este año por lo que hicieron sus jugadores. Esto afectó en el camarín. Hay que ser justos con Quinteros. Así y todo el tipo terminó peleando el campeonato”, sentenció el ganador de la Copa América 2015 y 2016.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile se juega su última carta para ingresar a la Copa Sudamericana. Hasta el momento está en el noveno puesto con 37 unidades.

Ante esto, los azules están obligados a superar a Ñublense en el partido fijado para el 9 de diciembre. Además deben esperar que Calera supere a Universidad Católica. Tras ello, tiene que darse que Magallanes descienda. De esta forma el octavo en la tabla pasaría a Sudamericana.