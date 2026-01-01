Universidad de Chile le dio la bienvenida a lo que es el 2026, año en el que los ‘Azules’ esperan poder tener una gran temporada, en la que tienen como su gran objetivo el poder ser campeones del torneo nacional.

Ya pensando en lo que es esta temporada que ya se avecina, una de las grandes figuras de la Universidad de Chile dejó un mensaje que ilusionó a todos los fanáticos de cara al 2026.

Se trata del crack azul, Lucas Assadi, quien festejó con todo la llegada este nuevo año, el que espera que sea formidable tanto a nivel personal como grupal, en donde dejó un mensaja que ilusiona con su continuidad en el club.

“Hermoso año, el próximo será mejor!”, fue lo que colocó en sus historias el 10 de la U, junto a un corazón azul y rojo, su reconocido emoji de ninja y una foto tras su gol ante Independiente en Argentina.

Assadi y su mensaje que ilusiona en la U | Foto: Photosport

Este mensaje sin duda que le da tranquilidad y mucha esperanza al hincha de la U, quien espera que a pesar de las posibles ofertas, Lucas Assadi se pueda mantener en el club en este 2026 y pueda lograr muchos títulos con el club.

Ahora, Lucas Assadi deberá incorporarse a los trabajos de la Universidad de Chile este 5 de enero, fecha en la que se dará comienzo al ciclo que comanda Francisco Meneghini para este 2026.