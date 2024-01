Universidad de Chile ya tiene a su sexto refuerzo, es el delantero argentino Luciano Daniel Pons, atacante de 33 años proveniente desde el Independiente de Medellín.

Y ya oficializada su llegada, el alero conversó con el sitio oficial del club universitario donde comentó lo que significa para él llegar al cuadro estudiantil para este año 2024.

“Contento por este paso en mi carrera, era el momento para saltar a un equipo tan grande como es la U y espero aprovecharlo de gran manera. Este paso gigante me agarra en un buen momento en mi carrera”, señaló Pons.

Lucho, reconoció que ha tenido un pasar de mucho sacrificio y también reveló sus características. “La carrera mia me hizo ser un jugador duro y sacrificado, eso me ayudó porque el equipo lo necesita. Estoy preparado, soy un nueve de área, pero cuando necesita el equipo salir a asociar, salgo, me junto y genero espacio a compañeros para que ellos lleguen a estar mano a mano. Tengo un carácter fuerte”, afirmó.

Luciano Pons valora reconocimiento de Gustavo Álvarez

Dentro de sus pretensiones, Pons manifestó que “vengo con la meta de ojalá poder tener un gran año, hacer goles que le sirvan al equipo, pero a ponerme bien primero y ponerme a disposición del técnico. El equipo viene haciendo una buena pretemporada, ojalá llegar de buena manera“, expresó.

Finalmente, valoró que el entrenador Gustavo Álvarez lo pidiese y por cierto, sobre el interés que no es nuevo. “Con Gustavo ya tuvimos el tiempo de charlar cuando él me quiso llevar a otro equipo en Argentina, pero no se pudo dar. Importante que el técnico me quiera para adaptarme a su idea y al grupo”, concluyó Pons.

Álvarez pidió a Luciano Pons (Photosport)

¿Cómo fue la última temporada de Luciano Pons antes de llegar a la Universidad de Chile?

Luciano Pons, con un largo historial en el ascenso argentino, llegó en 2022 a jugar a Independiente Medellín en Colombia. Su última temporada, el delantero anotó 8 goles en 47 partidos de la Primera División cafetalera.

En la Copa Colombia se apuntó con una conquista, mientras que en la Copa Libertadores, Pons también se matriculó con 5 festejos a nivel internacional.