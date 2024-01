Universidad de Chile está ad portas de tener su tan ansiado debut en este 2024, año donde el Bulla contará entre sus filas con un nuevo entrenador: el argentino Gustavo Álvarez, el cual viene de levantar el título del fútbol chileno con Huachipato.

Una de las luchas más reñidas por un puesto de titular será la que se vivirá en el lateral derecho, puesto donde los azules no han podido encontrar un sucesor definitivo tras la salida de Matías Rodríguez.

En este lugar de la cancha, el Romántico Viajero cuenta con dos futbolistas: Juan Pablo Gómez y Fabián Hormazábal, quien llegó esta temporada como refuerzo al Centro Deportivo Azul.

Gómez ya sabe lo que es vestir la camiseta del Chuncho | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

MANUEL SUÁREZ ANALIZA A JUAN PABLO GÓMEZ Y FABIÁN HORMAZÁBAL

En medio del programa Metrópolis AM, el ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja, Manuel Suárez, comentó lo que va ser la linda lucha por un puesto de titular como lateral de la U.

“Los dos son bien ofensivos, pero con características distintas. A mí me parece que Fabián Hormazábal tiene un poquito más calidad con la pelota, Juan Pablo Gómez es mucho más directo y quizás no tiene tanta claridad”, señaló el ex DT del Cortuluá de Colombia.

“Los dos vienen de ser punteros siempre. Yo a Juan Pablo lo conozco de la Católica y él era puntero derecho y lo hacía perfecto”, agregó.

“El que tenga más equilibrio a la hora de defender, el que logre ser más táctico a ayudar al equipo creo que tiene más posibilidades de ser titular”, cerró Suárez.

¿Cuándo juega la U en la Copa de Verano?

Los universitarios volverán a participar en la Copa de Verano. El día sábado 27 de enero, enfrentará a Universidad Católica y el día martes 30 del mismo mes, a Coquimbo Unido.