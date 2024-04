Universidad de Chile ya comienza a sentir lo que será el importante partido por una nueva fecha de Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se deben ver las caras ante Palestino en un duelo clave en La Cisterna.

Previo a este duelo, en esta jornada el delantero argentino, Luciano Pons conversó con los medios de comunicación y se refirió al momento que vive el equipo y el trabajo que realiza él para poder mantenerse en la lucha por la ‘9’ de la U.

“Vengo trabajando del primer día con mucha humildad, mucho sacrificio y tratando de ganarme un puesto en el día a día, como lo hacemos todos. Sabemos que está volviendo el ‘Chorri’ y eso para nosotros es importante. Estamos preparados todos para que el que juegue el domingo, lo haga de la mejor manera”, comenzó señalando Pons.

Siguiendo en aquello, el ex Independiente de Medellín confesó de la gran tranquilidad que le generó poder anotar su primer gol con la Universidad de Chile, el cuál lo deja más sereno para seguir mostrando sus condiciones.

“Es algo que venía buscando, necesitaba convertir para tener una tranquilidad en lo personal para seguir trabajando con esa humildad, para poder seguir superándome día a día y estar preparado para cuando me toque. El abrazo con los compañeros demuestra la tranquilidad que tiene el equipo, es bueno, el apoyo de ellos es importante”, declaró.

Pons quiere consolidarse en la U. de Chile | Foto: Photosport

Pons sabe que a pesar del gol en la reciente fecha, no tiene el cupo asegurado para ser el nueve estelar en la U, algo que tanto él como Nicolás Guerra y Cristián Palacios luchan día a día para quedarse con la camiseta de titular.

“Acá estamos todos peleando un puesto, sabemos que el que está mejor, va a jugar. Manteniéndome con tranquilidad el partido que me tocó jugar después de la expulsión, lo tomé como un partido desafiante por el tema de revertir esa imagen que dejé en el primer partido, creo que dentro de todo lo hice de la mejor manera, trate de aportar lo que vengo haciendo en la semana y pude hacer un gol, no ayudó para los tres puntos, pero me deja con tranquilidad para seguir peleándola”, explicó.

Finalmente, Pons habló sobre lo que es el liderato que tiene hoy en día la Universidad de Chile, en la que es consciente de que están en un puesto privilegiado, pero que deben seguir trabajando y superándose para poder mantenerse firmes en la cima del torneo.

“Estamos en un equipo muy grande como lo es la U y sabemos las responsabilidades que tenemos y tenemos que pelear el torneo, eso lo tenemos claro. Vamos partido a partido, para no desenfocarnos de lo que viene, tenemos un gran rival el fin de semana, el cuál va a tener la motivación de querer ganarnos porque somos un equipo grande y somos el puntero. Hay que estar tranquilos y hacer lo que venimos haciendo para sumar los tres puntos y estirar la ventaja”.

“El equipo viene haciendo bien las cosas, trabajamos día a día para ir mejorando y encontrar una solución para que el rival no nos convierta y nosotros podamos atacar y convertir”, concluyó.