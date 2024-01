Luciano Pons tiene todo encaminado para ser el próximo 9 goleador de la Universidad de Chile para la temporada 2024.

Pons, de 33 años, es el artillero del Independiente Medellín en Colombia y tiene todas la ganas de venir a la Chilean Premier League, a jugar por la Universidad de Chile.

El goleador del DIM, con 8 goles en 47 partidos disputados en 2023, habló sobre la posibilidad de venir al fútbol chileno y defender al Romántico Viajero

“Tengo una reunión con mi representante en un rato más. Tenemos conversaciones con Universidad de Chile, pero no puedo adelantar mucho sobre el tema“, expresó Pons en diálogo con La Tercera.

Luciano Pons -al centro- reconoce chances para jugar en la U (Imago)

Pons suma dos temporadas con el DIM en Colombia. En 2022 marcó 17 tantos y ahora en la pasada campaña, el argentino se matriculó con 8. El transandino reconoce que sí quiere venir a la U.

“Me agrada mucho la opción de llegar a un club importante como Universidad de Chile, en un equipo importante“, agregó.

¿Qué más puede decir Luciano Pons sobre el interés de Universidad de Chile?

Luciano Pons está con el freno de mano. Si bien el argentino reconoció que algo hay con la posibilidad de jugar en Universidad de Chile, el ex delantero de Atlanta y Flandria en el ascenso transandino admitió que no puede decir mucho.

“Me dijeron que no puedo hablar sobre el tema. Tengo contrato hasta diciembre en Colombia y ya veremos qué pasa”, admitió Pons,

Igualmente, el delantero aprovechó la chance y dejó en claro que “si Dios quiere, podría estar muy pronto en Chile“.

¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Luciano Pons en Colombia antes de venir a la U?

Luciano Pons tiene contrato vigente en Colombia y le resta un año de vínculo con el cuadro cafetalero. Según Transfermarkt, el argentino está cotizado en 500 mil euros y su agente es la empresa Proyecta Football Players.

“(Sobre la U) No me permiten hablar mucho de eso. Yo todavía soy jugador de Independiente de Medellín, un club que me ha dado mucho“, agregó Pons.