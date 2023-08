Luis Casanova reconoce que pasa por un mal momento en Universidad de Chile justo en la antesala del Superclásico ante Colo Colo: He bajado el nivel"

Una de las cosas más aplaudidas durante la primera rueda en Universidad de Chile fue su trabajo defensivo. Tan solo trece goles en contra, dejaban en manifiesto que la retaguardia azul era una de las más destacadas del Campeonato Nacional.

Y tras ese triunfo frente a Huachipato en Talcahuano, todo se derrumbó, como pregona la canción. Luego vino la presente seguidilla de malos resultados y rendimientos en declive, entre ellos, el de sus defensores.

Por tal razón, este miércoles en la antesala del Superclásico entre la U y Colo Colo, los capitanes de ambas escuadras enfrentaron a la prensa en la tradicional conferencia previa a un compromiso importante. Por el lado de los universitarios estuvo Luis Casanova, quien reconoció que no pasa por un buen momento con la camiseta laica.

“Yo soy súper autocrítico conmigo y soy el primero en decir que he bajado el nivel. La respuesta no sabría decírtela o sino no seguiría así”, fue la primera impresión del Chino.

De todos modos, el capitán azul sabe que se le presenta una gran ocasión para mejorar lo mostrado en los últimos partidos. “Siento que la única forma que tengo es seguir trabajando, sé que estos momentos es donde mejor tengo que estar, donde más seguro me tengo que sentir y estoy trabajando para lograr ese nivel que tuve en la primera rueda”, sentenció el zaguero.

Finalmente, ratificó que desea volver a ser un verdadero aporte a la escuadra azul. “Estoy preparándome lo mejor posible para ser una real ayuda para el equipo”, concluyó Casanova.

¿Cuándo llegó Luis Casanova a Universidad de Chile y cuándo finaliza su contrato?

El defensor llegó a la U a comienzos de la temporada 2020 proveniente desde Deportes Temuco, luego de una gran liguilla por el ascenso realizada en el Estadio Nacional.

Desde ahí, se ha mantenido en la escuadra azul, donde se recuerda la dura lesión sufrida en enero de 2022 ante Boca Juniors en un amistoso de verano. Su vínculo contractual expira a fines de la presente temporada y está por verse si es que renovará o no en los azules.

Capitán azul no viene en un buen momento (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.