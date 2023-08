Luis Casanova y los años que lleva la U sin vencer a Colo Colo: "Lo que pasó atrás no nos corresponde mucho, pero se puede cambiar la historia"

Este sábado, se llevará a cabo la edición 194 del Superclásico del fútbol nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo, en un compromiso que nuevamente asoma como trascendental para ambas escuadras.

Y este cotejo encuentra a la U en un momento bastante duro considerando los seis partidos que arrastran sin ganar en la competencia, donde tan solo han sumado uno de los últimos 18 puntos.

Por tal razón, el capitán azul Luis Casanova salió al paso de este momento que tiene bastante cuestionados a todos los universitarios y más aún que justo corresponde medirse ante el clásico rival. El defensor manifiesta que en este partido hay que dar un poco más y que a su vez, es una gran ocasión para revertir el presente.

“Si bien no venimos en un gran momento, estos partidos son diferentes a todos y te entregan algo más y como tal tienes que entregar algo más. Sabemos que va ser un partido difícil, pero es una gran opción para revertir todo lo que se viene haciendo y poder escalar de nuevo”, dijo Casanova.

Además, cree que estos compromisos son una gran oportunidad para recuperarse y volver a mostrar lo que incluso, en algún momento los llevó a ser punteros. “Yo creo que todos los partidos son una oportunidad para mejorar, para crecer y esta no es la excepción. Creo que tenemos que hacernos fuertes como éramos antes, sentar bien las bases para que los más jóvenes se puedan asentar de la mejor forma y los más grandes asumir este momento, eso es lo que nos ayudó en la primera rueda estar arriba”, expresó el zaguero.

Finalmente, tuvo palabras para los diez años que la U arrastra sin vencer a los albos. Para el hombre de la jineta, no se pueden hacer cargo del pasado, pero sí que buscarán romper con el maleficio.

“Nosotros tenemos que hacernos cargos del actual presente, quizás lo que pasó atrás no nos corresponde mucho. Si sabemos que este es un partido importante y que se puede cambiar la historia. Este es un partido importante que te puede dar un plus pero somos conscientes que el campeonato no se termina tras el partido de Colo Colo y sigue más Campeonato, si queremos meternos a Copas Internacionales tenemos que estar disponible y mejorar nuestro juego. Estamos en un momento complicado pero trabajando podemos salir y hacerlo bien, esto se trata de mejorar día a día y lograr los objetivos que nos trazamos”, cerró Casanova.

Casanova en conferencia en Quilín (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.