"Luis Santibáñez me confesó que nos dio...": Ex capitán de Universidad de Chile cuenta la firme sobre el arreglo que mandó a la U al descenso en 1988

Hace unos días, Juan Cristóbal Guarello reabrió un tema bastante sensible para Universidad de Chile, que conllevó a su primer y único descenso de categoría en la temporada ’88 reviviendo un viejo episodio entre Universidad Católica y Unión Española que tenía la finalidad de perjudicar a los azules.

En aquel tiempo, los rojos eran dirigidos por Luis Santibáñez, equipo que peleaba muy de cerca con la U para bajar a la segunda división, hasta la última fecha, justo cuando se midieron ante los cruzados en San Carlos de Apoquindo obteniendo un triunfo por tres tantos a uno.

Además, dos jornadas antes, la U recibió a los hispanos en el Estadio Nacional en duelo que finalizó uno a uno. El capitán azul por ese entonces, Roberto Reynero, rememoró para Bolavip Chile un hecho bastante especial que perjudicó a su equipo, donde el ex entrenador de La Roja en España ’82, tuvo mucho que ver.

“A mi me consta que cuando jugamos con Unión Española, Lucho Santibáñez mandó a voltear bolsitas con diazepam en su interior. Nosotros tomábamos porque hacía un calor enorme. Pato Reyes tomaba dos o tres y al rato me dijo ‘oye, Roberto, tengo las piernas como lana, no puedo reaccionar’ y ahí dije que algo tuvo que ver Don Lucho en eso“, afirmó el ex futbolista.

Continuando con su historia, el ex lateral izquierdo de los estudiantiles siguió narrando lo que había realizado el desaparecido ex DT, “y era raro, porque roció todo el campo de juego con esas bolsitas y lo extraño que la mayoría estaban por nuestro lado. A mi no me afectó tanto, pero al Pato Reyes sí, si se tomó como dos o tres”, manifestó el jugador.

Sin embargo, al pasar los años, Reynero dejó la U y partió a Deportes Temuco a comienzos del año 1992, que era dirigido por Locutín. El ex futbolista señaló que “ahí, Don Lucho me reconoció que él tiró esas bolsitas con diazepam. Se cag*b* de la risa, nada qué hacer. Fueron palabras de él y me confesó que él había hecho eso con este medicamento en las bolsitas con agua”, finalizó el ex jugador.

El partido del arreglo entre cruzados e hispanos de la última fecha (Captura)

¿En qué año estuvo la U en Segunda División?

Los azules, terminaron en la penúltima ubicación en el Campeonato Nacional de 1988 con 26 puntos y por diferencia de goles perdió la categoría, luego de igualar a dos tantos ante Cobresal en el Estadio Nacional y que no le alcanzó.

Durante el año 1989, los azules estuvieron en la división de plata de nuestro balompié y retornaron rápidamente a primera. Es más, alzaron la corona del ascenso tras vencer a Palestino en penales.