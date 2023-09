El Superclásico disputado en el Estadio Santa Laura entre Universidad de Chile y Colo Colo que terminó igualado a un gol, fue la más fiel demostración, que volvió en todo su esplendor, el duelo mayor de nuestro fútbol.

De todos modos, hubo algunos quienes se salieron de sus casillas, como por ejemplo el Director Deportivo de los albos, José Daniel Morón, quien al llegar al recinto y ubicarse en uno de los palcos, vio desde ahí el compromiso, como también, aguantar los improperios de los fanáticos de la U.

No todo quedó ahí y en una de las réplicas de parte del ex portero, él alzaba sus brazos haciendo el gesto de levantar un trofeo, como sacando en cara la obtención de la Copa Libertadores.

Estos gestos, han generado muchas reacciones y una de ellas fue de Héctor Tito Awad, quien en conversación con Bolavip Chile señaló que los cargos como el que usa el ex golero, deben estar en manos de gente capacitada y que no generen violencia.

“Los cargos deben ocuparlo personas que lo merezcan, que tengan un cierto criterio, una educación, que sepan dónde están parados y con esto, lo único que hacen es provocar, provocar violencia y si partimos desde un directivo, estamos mal como está nuestro fútbol”, argumentó el comentarista de La Magia Azul.

Pero Awad no quedó ahí y le volvió a caer con todo al dirigente y no dudó en repasarlo. “Con esa cosa, Morón demuestra eso, precisamente y me parece de un idiota sin intelecto”, sentenció.

El gesto como levantando una copa que realizó Morón a los hinchas de la U (Captura AS Chile)

“Ellos igual lloraron cuando perdieron la final de la Copa Sudamericana”

Tito Awad siguió en su defensa hacia la U y la crítica hacia Morón, quien se jactó de ganar la Libertadores, algo que los colocolinos siempre ensalzan y dan a la Copa Sudamericana una categoría menor. El comunicador, no se quedó callado a aquello.

“No, la Copa Sudamericana no es un torneo menor. Cuando la ganó la U era brava, estaba Flamengo, por ejemplo y ellos la lloraron cuando perdieron la final ante el Pachuca”, justificó el periodista.

Al cierre, instó a los albos a que no se agranden en demasía. “Además, que no se agranden si ellos cuando ganaron la Libertadores fue bien rara. No ganaron de visita y le hicieron la vida imposible a Boca. Así es que no vengan con cosas ni mucho menos a joder a la U, no me la comparen”, concluyó Awad.