Universidad de Chile tuvo que batallar más de la cuenta en el Estadio Nacional para obtener una tremenda victoria por 1 a 0 ante Palestino, en un encuentro válido por la jornada 24 del Campeonato Nacional 2024.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez se retiraron del Coloso de Ñuñoa contentos con haber obtenido tres puntos vitales en su lucha por el título del certamen nacional, los cuales los mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones.

Sin embargo, para el estratega trasandino no todo fue alegría, ya que dentro de este compromiso recibió una mala noticia pensando en lo que será la próxima fecha.

La U pierde a Maximiliano Guerrero por acumulación de tarjetas amarillas

El DT de la U no podrá contar con Maximiliano Guerrero para el crucial partido ante Huachipato, debido a que el jugador ayer vio la tarjeta amarilla ante los Árabes, llegando a su quinta en esta temporada, la que lo deja fuera del próximo duelo.

El ex Deportes La Serena se perderá el duelo ante los ‘Árabes’, y se sumará a la posible baja de Fabián Hormazábal, que presentó una lesión muscular en su aductor en las últimas horas.

Guerrero tendrá que ver el duelo ante los Acereros en la tribuna del Nacional | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Álvarez no ha dejado de sufrir con este problema en esta recta final de la temporada, ya que para el duelo ante Coquimbo Unido no pudo contar con Israel Poblete y Matías Zaldivia y ante el Tino Tino no pudo contar con Marcelo Morales por esta misma situación.

Lo que se le viene a la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional

Tras el mini receso de Fiestas Patrias, la Universidad de Chile será local ante Huachipato el 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.