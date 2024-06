Mamá de Salvador Negrete destapa íntimo diálogo cuando se enteró que iba citado en Universidad de Chile: "Me dijo..."

La victoria de Universidad de Chile sobre Municipal Puente Alto por 5-1 no fue la nota más alta de la jornada, ya que la película se la robó el debutante Salvador Negrete, quien con 17 años hizo su estreno absoluto con la camiseta del romántico viajero.

Constanza López, la mamá del jugador azul, dialogó con AS y reveló el íntimo diálogo que sostuvo con su hijo una vez que se enteró de que iba a ser citado para el duelo de Copa Chile ante los puentealtinos.

“Siento harta emoción y ansiedad, porque es algo que no esperábamos. Nosotros siempre hemos creído en el proceso y pensábamos que este iba a ser más largo y más lento. Fue repentino, pero estamos felices y agradecidos por la oportunidad”, dijo.

Negrete celebró su debut con la U. | Foto: Photosport

López cuenta el momento exacto en que se enteró de que su hijo iba a ser citado: “El domingo, cuando fue a entrenar, me llamó y me dijo ‘mamá, voy citado’. Y él lloraba con tanta emoción… me decía ‘me siento feliz’. Yo lo único que quería era abrazarlo, así que le dije ‘vente altiro a la casa para abrazarte, para que lloremos juntos y para que vivamos este momento en familia”, reveló.

“Estoy muy emocionada y muy agradecida de todas las personas que me han escrito. Nos han apoyado, nos han felicitado y siempre han esperado lo mejor para él”, complementó en el cierre con emoción.

Lo cierto es que Salvador Negrete dejó buenas impresiones en su debut con Universidad de Chile y mostró personalidad, algo que muchas veces cuesta en los debutantes y que a Negrete no le pesó para nada.

Universidad de Chile espera rival

Universidad de Chile se instaló en los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2024, donde deberá esperar al ganador del duelo entre San Antonio Unido y Unión La Calera que se disputa este martes 18 de junio.