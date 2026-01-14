Universidad de Chile se alista para comenzar una nueva temporada con importantes movimientos en el mercado de fichajes. En este período, la escuadra azul dejó partir a una larga lista de figuras.

Una de ellas fue duramente criticada por Manuel de Tezanos en los micrófonos de Radio Agricultura. ¿La razón? Para él, debió rendir más durante su breve paso por el conjunto estudiantil.

Ese es el caso de Sebastián Rodríguez. Sin mayores titubeos, el comunicador destrozó la estadía del volante uruguayo en el país. Ya busca un nuevo club en el exterior.

“El año pasado, Salomón Rodríguez (de Colo Colo) se llevó las críticas de refuerzo extranjero por razones justas, pero del Bigote (Rodríguez), gracias a Salomón, nadie habló“, comenzó señalando.

“Fueron distintos montos, no es tan grave desde ese lado, no llegó como un refuerzo importante, pero es de lo más discreto que he visto en mucho tiempo. Salvo ese partido con Alianza Lima, que estuvo más o menos a la altura”, agregó.

Manuel de Tezanos cuestionó el nivel de Sebastián Rodríguez en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Sebastián Rodríguez en Universidad de Chile

En su efímera experiencia en el cuadro azul, el mediocampista charrúa disputó una totalidad de nueve compromisos. No registró goles ni asistencias en tales enfrentamientos.

¿Próximo destino? Según comentó el futbolista en cuestión, ya tuvo conversaciones con Peñarol y trascendió una oferta desde Deportivo Maldonado. Su futuro está por resolverse.

En resumen: