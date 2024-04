Universidad de Chile vive un glorioso presente dentro del fútbol chileno, en el que los ‘Azules’ hoy en día lideran solitariamente el campeonato nacional tras el triunfo que consiguió ante Unión Española en el Estadio Santa Laura, en donde se impusieron por la mínima.

A lo que fue esto, el periodista Manuel de Tezanos desmenuzó en el programa ‘Balong Radio’ lo que fue el partido de los ‘Azules’, en el que destacó de gran manera lo que fue el desempeño del defensor argentino, Franco Calderón.

“Contra Cobreloa ya había jugado muy bien y te digo que Calderón tiene dos cosas que a mí me gustan mucho de un central, uno que no se complica, ante una jugada complicada, la tira lejos, no se pone rojo”, comenzó señalando de Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador dio el segundo punto que le fascina del ex Unión de Santa Fe, en el que remarca que el jugador ha mejorado exponencialmente su rendimiento hasta hoy en día, siendo un solido defensa para la U.

Calderón ha tenido un buen rendimiento en la U | Foto: Photosport

“Y dos, es muy valiente, no se da vuelta cuando bloquea muchos remates, cabecea todo, yo creo que al principio le costó jugar lejos de su arco, los primeros dos partidos se le notaba ahí dubitativo, pero yo creo que desde el error con Audax Italiano aprendió mucho, ese error que pierde la pelota“, declaró en ‘Balong’.

Finalmente, de Tezanos explicó lo que ha sido el importante aprendizaje que tomó tempranamente Calderón en la Universidad de Chile, en donde partido tras partido se ha ido consolidando.

“Ese tipo de pelotas hoy en día, cierra los ojos y le pega para adelante. Ha ido sumando argumentos importantes, está muy bien. Tiene una buena sensación defensiva la U”, concluyó.