Franco Calderón analiza sus primeros meses en Universidad de Chile: "Me costó al principio, pero..."

Varios jugadores de Universidad de Chile destacaron en el triunfo ante Unión Española por la cuenta mínima en cancha del Estadio Santa Laura y que le permite a los azules quedar en solitario, en la cima del Campeonato Nacional de Primera División.

Uno de ellos fue Franco Ezequiel Calderón quien quizás, tuvo su mejor partido desde que viste la camiseta de la U y así lo demostró ganándose aplausos del respetable y por cierto, de los especialistas.

“Siempre trato de hacer lo mejor para mi, por ahí me costó en los primeros partidos, pero me voy adaptando poquito más al fútbol chileno. A no aflojar y seguir arriba”, expuso el argentino tras el encuentro.

Además, el ex Unión de Santa Fe valoró que duelo tras duelo, el equipo se va fortaleciendo. “La verdad es que vamos sumando, como grupo vamos sumando día a día y eso es lo importante”, expresó el zaguero.

Calderón: La importancia de ganar y el apoyo a joven defensor

Sobre el hecho de haber alcanzado la cima en la tabla de posiciones, Calderón señaló que “para nosotros era importantísimo y sabíamos que era muy puntual ganar, así es que lo conseguimos y logramos mantener el arco en cero que eso es lo importante. Tenemos que hacer nuestro trabajo y seguir sumando de a tres”, afirmó el Chaqueño.

Al final, tuvo palabras para el debut del canterano, David Retamal. “Tratamos de apoyarlo y yo creo que hoy fue un buen laburo de Reta”, concluyó Calderón.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

En la octava fecha, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido. El duelo se jugará este domingo 14 de abril a las 12:30 horas.