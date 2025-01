Universidad de Chile tuvo una jornada especial dentro del Centro Deportivo Azul, en el que el atacante argentino, Rodrigo Contreras fue presentado como nuevo jugador de los ‘Azules’ para esta temporada, la que era uno de los grandes anhelos de mercado para el conjunto universitario.

Junto al ‘Tucu’, lo acompañó en esta presentación el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien dentro de esta conferencia también se dio el tiempo de poder conversar con los medios de comunicación y respondió a lo que es la búsqueda del próximo delantero para la U.

“Estamos en búsqueda de dos centrodelanteros y que tengan dos perfiles distintos, características distintas para completar el plantel como nueve. Está Nico Guerra, está Rodrigo, que para el perfil de delantero que buscábamos era nuestra prioridad y por fin lo tenemos, preferimos tener al nueve que buscábamos y no apurarnos con otra posibilidades que podían llegar antes”, partió señalando Mayo.

En esa misma línea, el director agregó que en la Universidad de Chile no han perdido la paciencia por su próximo fichaje en el ataque, en la que se toman con calma, esperando poder destrabar a la brevedad a quien puede ser su próximo refuerzo.

“Todos los jugadores que han llegado, los definimos con Gustavo y la secretaría técnica, tal vez no es el tiempo que nos hubiera gustado, pero creo que estamos a tiempo de que Rodrigo se incorporé bien, todavía no parte ni la Copa Chile, ni el Campeonato, han llegado todos los jugadores que hemos querido”, remarca.

Si bien no quiso hablar de nombres, el personero azul indicó que el próximo delantero que busca la Universidad de Chile será de distintas características a Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, en la que tienen diversas opciones que han conversado con el DT.

Álvarez espera por su próximo goleador | Foto: Photosport

“Para completar el plantel, falta ese segundo delantero, que tiene otras características, distintas a la de Rodrigo y las de Nicolás, que es lo que nos ha pedido el DT, han trascendido muchos nombres, algunos verdad y otros no tanto, pero ese nombre que va a llegar, va a llegar a complementar el plantel, para tener todo lo que hemos definido con Gustavo”, explica.

Finalmente, Mayo espera que para esta semana se pueda acabar con la novela del próximo refuerzo azul y puedan tener a su anhelado nuevo delantero para la temporada 2025, en la que remarca que no perderán la paciencia por abrochar a este fichaje.

“De los nombres que me dicen, prefiero no hablar, porque es lógico que puede complicar cualquier cosa, esperamos esta semana poder avanzar lo antes posible, pero tal como ha pasado con los otros jugadores, preferimos ir por el nombre que buscamos, antes que apurarnos y traer a otro que no estaba primero en la lista de seguimiento”, cerró.