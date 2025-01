Pese a que virtualmente el sábado Universidad de Chile presentó a Rodrigo Contreras como su flamante centrodelantero para este 2025, hoy fue oficializado en el Centro Deportivo Azul donde compartió micrófonos con Michael Clark, presidente de Azul Azul y Manuel Mayo, gerente deportivo del club laico.

El Tucu manifestó otra vez su felicidad por fichar por el cuadro universitario y respondió derechamente si está listo para debutar ante Deportes Recoleta por la Copa Chile.

“No creo que dé ventaja, estaba entrenando en Argentina y estoy a disposición del cuerpo técnico cuando me necesiten”, respecto a si incorporarse tarde le juega en contra. Y sobre el partido que viene para la U, indicó que “estoy entrenando con el grupo que es lo importante, me siento bien, cada día mejor, así que si me necesitan para el miércoles, ahí voy a estar”.

Respecto a su llegada, Rodrigo Contreras indicó que “agradezco que confiaran en mí, estoy contento y feliz de llegar a un equipo muy grande. Estoy contento, ya pude entrenar con mis compañeros. Conocía a Lea y a su hermano, los enfrenté en Argentina y podemos hacer una dupla muy buena. Feliz de estar acá y poniéndome a tono para lo que me pida el cuerpo técnico”.

Rodrigo Contreras flamante refuerzo de Universidad de Chile

Rodrigo Contreras y la dupla con Leandro Fernández

“Con Lea tenemos algunas cosas similares como el trato de pelota, juega bien con los pies, le pega con las dos piernas y a mi forma de jugar me puedo asociar bien con él con paredes, que con una mirada me deje mano a mano. Me puedo entender bien, pero el técnico verá la formación. Yo me entreno, de estar a disposición y esperando a que el técnico me diga cómo quiere que juegue”, cerró.