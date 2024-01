Marcelo Díaz asume la capitanía de la Universidad de Chile en la temporada 2024. El capitán de los Azules valora de forma positiva el liderazgo que tuvieron Matías Zaldivia y Cristopher Toselli en la campaña pasada.

“Yo por lo menos el año pasado que estuve acá en Chile y pude presenciar prácticamente todos los partidos, Mati y Toselli fueron grandes aportes al club”, dice el ídolo de la U en conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports.

El bicampeón de América asegura que todos tienen el respeto: “Son referentes, lo puedo decir así. Tienen el respeto absoluto y no tan solo ellos dos, sino que todos”.

Díaz resalta la importancia de aquella palabra en el club: “Acá cuando yo llegué, hay una palabra que se ha repetido muchas veces que es el respeto. Es el respeto por el club, es el respeto por los compañeros, es el respeto por el cuerpo técnico, por los hinchas y creo que vamos a trabajar en base a respeto”.

Marcelo Díaz elogia a Cristopher Toselli y Matías Zaldivia (Foto: Photosport)

El volante observa un equipo con compromiso y se muestra feliz por tener a Toselli y Zaldivia en el equipo: “Veo un plantel muy comprometido, que todos están enfocados en la U, en que le vaya muy bien y estos dos jugadores que tú me nombras como es Matías y Toselli, han defendido la camiseta como también la voy a defender yo. Entonces me siento a gusto y me siento muy contento de tenerlos en mi equipo”.

¿Cómo ver el partido de la Universidad de Chile ante la Unión Española?

La U tendrá un amistoso ante los Hispanos el sábado 20 de enero a las 19:00 en el estadio Santa Laura. El compromiso será transmitido por la plataforma Mega GO.