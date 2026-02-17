Universidad de Chile ha tenido un arranque de temporada 2026 para el olvido, en donde suma dos empates y una caída, quedando muy relegado en la tabla de posiciones y ahora tiene que enfrentar a nada más ni nada menos que al puntero Deportes Limache.

El equipo dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini no encuentra la brújula dentro de la cancha y se le ha visto desconectado en todos sus frentes, pese a que se reforzó con jugadores de calidad en el frente de ataque.

Tras el irregular comienzo, empezaron a surgir voces que pedían la salida del entrenador, algo que no sucederá en el corto plazo según informó el periodista que cubre a los azules para TNT Sports, Marcelo Díaz.

De momento, Paqui no tambalea en la U. | Foto: Photosport

En el programa Pelota Parada, el profesional de las comunicaciones aseguró que “Hasta ahora, no hay movimientos con el entrenador, hay plena confianza con Francisco Meneghini. No hay ruidos dirigencias, hasta ahora”.

“Siempre va haber un murmullo cuando un equipo grande no gana en los primeros tres partidos. Además, que el técnico se pone la vara que tienen que salir campeones”, complementó en su información.

Así las cosas, Paqui Meneghini solo tendrá que pensar en lo que viene en el corto plazo: Deportes Limache en el Estadio Nacional, Colo Colo en el Estadio Monumental y el partido de definición por Copa Sudamericana ante Palestino en el coloso de Ñuñoa.

En síntesis

La Universidad de Chile suma dos empates y una derrota en la temporada 2026.

El periodista Marcelo Díaz confirmó la continuidad del entrenador Francisco Meneghini en el club.