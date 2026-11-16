El ídolo y capitán azul, Marcelo Díaz habló en lo que será su nuevo cargo en la U para el 2027.

En la Universidad de Chile hoy se hizo un importante anuncio, en la que se oficializó al nuevo presidente del club, Eduardo Álamos, quien llegó al club y rápidamente soltó una bombástica información para el pueblo azul, en la que una gran figura de la institución, seguirá siendo parte del club para el 2027.

Se trata del hoy volante, Marcelo Díaz, quien fue anunciado como nuevo Gerente Deportivo del ‘Romántico Viajero’ para la próxima temporada y que en esta jornada ante todos los medios que se apostaron en el Centro Deportivo Azul, comentó cómo se gestó este nuevo rol deportivo, después de poner fin a su carrera deportiva.

“Debido a las declaraciones y actuales declaraciones de nuestro nuevo presidente, Eduardo Álamos, donde me nombra a mí como nuevo refuerzo de la Gerencia Deportiva, lo cual a mí me pone muy contento y es algo que ya veníamos trabajando durante todo el año junto a las personas que lo integran, que es Manuel (Mayo), que está metido también Ignacio (Asenjo)”, partió señalando Díaz.

Si bien este anuncio es importante para el ‘Carepato’, el capitán azul deja en claro que aún no piensa en aquello y su foco está en poder terminar su carrera futbolística con la camiseta azul de la mejor forma en este 2026, en la que desea quedarse con el Chile 2 y levantar el título de la Copa Chile.

Díaz habló de lo que será su nuevo rol en 2027 en la U | Foto: Photosport

“Mi enfoque en este momento, como todos lo saben, está en terminar lo más arriba posible del campeonato, todavía nos quedan tres fechas que debemos ganar para podernos meter en el Chile 2 y además tenemos las semifinales de la Copa Chile, que aspiramos a ganarla y meternos en una nueva final, el enfoque va estar puesto en eso”, declaró.

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Concluyendo, Díaz no ocultó su felicidad de poder seguir ligado al club de sus amores después de lo que será su finalización de carrera, en la que espera poder estar a la altura de este desafío y ser un hombre clave en su nueva tarea en la Universidad de Chile.

“Una vez concluido espero integrarme de muy buena forma a esta nueva gestión en la U y armemos un gran 2027 y lo hagamos más grande como siempre lo he hecho. Así que esa es mi declaración al respecto de lo que ha dicho nuestro presidente, lo cual se lo agradezco mucho y me pongo en plena disposición a partir de que finalice mi contrato como jugador para todo lo que el club requiera”, cerró.

Este lunes, tras una nueva reunión de directorio de Azul Azul, el volante de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, oficializó su llegada a la Gerencia Deportiva del club en el cargo de asesor a partir de enero de 2027. Cabe recordar que el jugador de 39 años ya anunció su retiro del fútbol profesional al término de la presente temporada. "Me pongo en plena disposición a partir del momento en que finalice mi contrato como jugador para todo lo que el club requiera", afirmó el bicampeón de América. Imágenes de @rociayalae — Radio ADN (@adnradiochile) November 16, 2026