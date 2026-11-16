El nuevo presidente de la Universidad de Chile, Eduardo Álamos confirmó esta gran noticia para todos los hinchas.

En la Universidad de Chile hoy se anunció a quien será su nuevo presidente en su cargo de transición, en la que Eduardo Álamos será quien tomará el cargo de mandamás y será el sucesor de Cecilia Pérez.

Hace unos instantes, el mismo Eduardo Álamos conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa en su presentación como el nuevo mandamás azul, en la que sorprendió con un gran anuncio sobre Marcelo Díaz, quien se mantendrá en el club, pero con otro cargo.

“Tengo una gran noticia que comunicarles, Marcelo Díaz se suma a la Gerencia Técnica a partir del próximo año”, partió comentando Álamos.

Agregando a esto, el nuevo presidente de la U indicó que es clave tener a un elemento como Marcelo Díaz de cerca dentro de club, en la que espera que pueda ser un gran protagonista en su nuevo rol.

Díaz y su nuevo rol en la U para el 2027 | Foto: Photosport

“Ustedes saben que él es un amante de la Universidad de Chile y es clave tener una persona como él, para poder inculcar los valores y espíritu de la U a los nuevos futbolistas que lleguen”, declaró.

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Concluyendo, Álamos tiene grandes expectativas con lo que puede ser este cargo de Marcelo Díaz para el 2027 en la Universidad de Chile, en un año más que especial, por la celebración de los 100 años del club.

“Queremos que sea un embajador como lo fue Diego Rivarola, que esté cercano al club, es una incorporación que nos llena de alegría a todos los que somos hinchas de la U”, cerró.