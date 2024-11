Universidad de Chile empató 1-1 ante Everton en el Estadio Nacional y no pudo llegar a un partido de definición ante Colo Colo, que igualó 1-1 ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Una de las grandes polémicas que dejó el compromiso de los Azules fue el gol anulado a Leandro Fernández por una infracción en la jugada previa de Marcelo Morales. Marcelo Díaz expresó su molestia por la decisión que tomó el árbitro Francisco Gilabert.

“La vimos, la vimos en directo. No fue falta, todos vieron que no fue falta, absolutamente todos vieron que no fue falta. Nos privaron de un triunfo, nos privaron de una definición a partido único. No sé por qué, nadie lo puede entender… Lamentablemente, siempre ocurren cosas que se escapan de nuestras manos y hoy en el estadio volvió a suceder. Lo bueno es que quedó todo registrado”, dijo en zona mixta.

Después continuó con un comentario a través de sus historias de Instagram. “Nos privaron de una victoria, a vista y siniestra de todo el mundo”, fue parte de lo que expresó.

Las disculpas de Marcelo Díaz por sus declaraciones tras el encuentro de Universidad de Chile vs. Everton

El mediocampista reculó y ofreció disculpas: “Mi pasión por la U no tiene límites. El domingo hablé desde las emociones, sin estar con la cabeza fría, después de un resultado que -para mí- fue muy injusto”, señaló a través de sus redes sociales.

Marcelo Díaz pide disculpas. (Foto: Historias de Marcelo Díaz en Instagram)

“Sigo y seguiré creyendo que el gol de Leandro fue mal anulado, pero, tal como los jugadores, los árbitros también son seres humanos con aciertos y equivocaciones. Me excedí con mis palabras, no habiendo sido mi intención ofender a nadie, por lo que ofrezco mis disculpas”, añadió.