En la antesala de un nuevo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el capitán de la U alzó la voz. Marcelo Díaz volverá luego de casi doce años, a diputar el duelo mayor de nuestro balompié.

Y ahora con un rol muy especial considerando su envergadura de leyenda para los azules. Pero el mediocampista se quitó presión al respecto y este viernes en conferencia de prensa, así lo hizo sentir.

“Si bien puedo ser uno de los más experimentados, todos tenemos un rol súper importante. Este partido es demasiado importante para nosotros, para lo que estamos haciendo y para el campeonato”, comentó Carepato.

Sobre lo mismo, afirmó que bajo ningún concepto se considera un jugador determinante para el equipo. “Yo no me he puesto la capa de superhéroe porque no lo soy, cada compañero ha entrenado y se ha exigido para el partido del domingo”, señaló.

Además, reiteró que la responsabilidad recae en cada uno de los jugadores para obtener un buen resultado ante el cacique. “Cada uno es responsable de su rendimiento, yo soy responsable del mio y el domingo veremos en cancha si resulta lo planificado. Esperemos tanto yo como nuestro equipo, que se imponga y logremos un resultado positivo”, expresó Díaz.

Luego, reiteró que no es un superhéroe ni mucho menos, el dueño del club. “No soy un superhéroe, no soy el dueño de la U, no soy más que un jugador de fútbol como somos todos acá. Me imagino un domingo entregándome al máximo“, enfatizó.

Díaz reconoció que cada uno de los jugadores es responsable de su rendimiento (Photosport)

Díaz y el mensaje a sus compañeros

De todos modos, comentó que el mensaje dentro de la interna es uno solo. “El mensaje es uno solo, disfrutar cada entrenamiento, cada partido, que juguemos con confianza y autoridad, independiente del rival. Los más jóvenes los han tomado de buena forma y los mayores, también. Seguimos en la construcción de un gran plantel y un grupo de buenas personas”, cerró el capitán Díaz.

¿Cuándo se jugará el Superclásico?

Este domingo 10 de marzo a las 18 horas, se llevará a cabo la edición 195 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.