El ex jugador de La Roja y actual mediocampista de Universidad de Chile comentó cómo y cuándo espera acabar su carrera deportiva.

El plantel de Universidad de Chile está cien por ciento enfocado en lo que es la recta final del Campeonato Nacional 2024, torneo donde los Azules pelean palmo a palmo con Colo Colo por levantar un nuevo título.

Un jugador que espera volver a levantar un trofeo con la camiseta del Romántico Viajero es el mediocampista Marcelo Díaz, que vive un momento revitalizador tras su tan esperado retorno al club de sus amores.

Y fue a través del canal de Youtube de la U que el campeón de la Copa Sudamericana habló sobre varios temas de su extensa carrera y uno que llamó la atención de los hinchas fue lo que le depara en un futuro cercano.

Marcelo Díaz habla sobre su retiro del fútbol

“Carepato” se tomó con calma la entrevista con el cuadro laico y en dicha conversación reveló cuándo y dónde le gustaría retirarse.

“De las únicas dos opciones en este momento veo viables y posibles son retirarme en la U o en Racing. No me puedo retirar en otra parte”, partió diciendo el ex seleccionado chileno.

Díaz se ha transformado en una pieza vital en el esquema de Álvarez | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, el futbolista de 37 años resaltó que “de acá no voy a salir más. Me costó tanto volver, que lo último que quiero es irme de acá”.

“Me quiero quedar con la tranquilidad de que cuando me vaya, la U esté en un lugar del que nunca debió irse, ojalá peleando copas internacionales y que hayan jugadores que se vayan al extranjero”, complementó.

Por último, el volante señaló que “si tengo que elegir, obviamente es jugar uno o dos años más. También te vas cansando y el cuerpo se va poniendo viejo”.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Ñublense. Se jugará el domingo 3 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.