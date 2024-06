Marcelo Díaz y la posible vuelta de Charles Aránguiz a la U: "Si me corresponde mandarle un mensaje, lo voy a hacer"

Tras el agónico, pero emotivo triunfo de Universidad de Chile por dos tantos a uno ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito, varios jugadores de la U analizaron el semestre y lo que viene para la U.

En esa línea estuvo el capitán, Marcelo Díaz, quien tuvo palabras sobre la posibilidad de sumar refuerzos, donde si bien no quiso profundizar dejando en claro que es una materia del cuerpo técnico y la dirigencia, al menos sí tuvo palabras para un nombre en especial.

Se trata de Charles Aránguiz, quien suena con fuerza en las últimas horas para reforzar a los laicos, con la opción latente que su retorno sea para enero del 2025, pero sin descartar que puedan haber novedades en este mercado de invierno.

El Chelo no dudó en señalar que el Príncipe es alguien de la casa y que siempre lo recibirán con los brazos abiertos. “Él es un ídolo de la casa y las puertas están más que abiertas para cuando quiera regresar”, afirmó Díaz.

Díaz no descarta intervenir por Charles Aránguiz

Ambos, piezas claves en la Copa Sudamericana conseguida por los azules en 2011 y en las dos Copas América con la selección chilena en 2015 y 2016, saben que pueden reeditar una dupla de oro en el medioterreno.

“Es la persona con la que mejor me he entendido dentro de una cancha y lo considero un partner. El día que quiera volver sólo lo sabe él, pero acá en la U las puertas están abiertas”, reconoció el ex Racing de Avellaneda.

Al cierre, apuntó que sí estaría dispuesto a hacer algo para el retorno del oriundo de Puente Alto. “Sí me corresponde hacer un llamado o mandar un mensaje lo voy a hacer sin ningún problema”, finalizó Díaz.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el 2024?

Finalizada la primera rueda, ahora la U se enfoca en el segundo semestre. Semana corta de vacaciones, para luego comenzar con la intertemporada mirando de reojo el lunes 17 de junio, cuando enfrenten a Municipal Puente Alto por la Copa Chile.