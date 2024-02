En estas últimas semanas ha sido un constante debate dentro del medio nacional en poder nombrar al mejor jugador en la historia de nuestro fútbol, en la que varios nombres son los que postulan para alzarse con dicho reconocimiento y sin duda que los más populares son: Elías Figueroa, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Sobre este tema, el volante nacional de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz conversó con la periodista Constanza Solar en el canal de Youtube ‘Misión Deporte’ y fue consultado sobre su top tres de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país, en la que primero nombró a varios jugadores con grandes condiciones.

“Claramente para mí Marcelo Salas siempre fue mi favorito por ejemplo, me tocó jugar con Alexis Sánchez que siempre fue inentendible desde su forma de interpretar el juego, de brindarse a la Selección, es un niño maravilla tocado con la varita magia, con un talento innato, que muy pocas veces se da en el fútbol chileno”, partió señalando Díaz.

Luego, el ‘Carepato’ nombró a Claudio Bravo y Arturo Vidal, a quienes los encuentra dos muy buenos valores de nuestro fútbol, que brillaron dentro del fútbol europeo de gran manera, logrando importantes cosas a nivel personal como grupal.

“Está Claudio Bravo también, que ha logrado permanecer en la élite del fútbol internacional, ya van hacer 20 años ya creo, es un arquero increíble. Tienes a Arturo (Vidal), que Arturo para mí en su momento fue de los mejores volantes del mundo”, declaró.

Díaz elogió a sus compañeros de la Generación Dorada | Foto: Photosport

Para el hoy volante azul, se le hizo algo complejo el tener que hacer esta elección, ya que se considera un afortunado de poder haber formado parte del grupo más exitoso dentro de nuestra Selección Chile, en la que también nombró lo importante que ha sido Eduardo Vargas y Gary Medel.

“Después lo teníamos, aunque no lo tengamos mucho, a Eduardo Vargas, que fue el goleador en todas la copas que nosotros disputamos, está Gary Medel, que siempre fue un líder. Yo de mi generación te puedo hablar de todos futbolísticamente, porque que lo que hemos logrado en conjunto e individual, yo creo que será muy difícil que alguien lo supere, ojalá en el día de mañana eso suceda, pero lo veo difícil”, explicó.

Marcelo Díaz y su podio de cracks en la historia de Chile

Finalmente, Díaz se la jugó por completo y nombró a los tres mejores jugadores de la historia de Chile para él, según lo que ha podido observar, en la que nombró a su ídolo, Marcelo Salas y dos de sus compañeros en la ‘Generación Dorada’: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

“Los tres que me gustaron siempre a mí, claramente es Marcelo (Salas), Alexis (Sánchez) y Arturo (Vidal), para mí, yo por lo menos no vi jugar a Elías Figueroa, que dicen que fue muy bueno, no vi jugar a Caszely, no vi jugar a las antiguas generaciones, pero de los que yo si puedo hablar, es de los que vi jugar y son esos tres que para mí fueron muy buenos”, cerró.