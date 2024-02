Días de alta tensión se han vivido dentro del fútbol nacional y todo esto por la polémica de la leyes de los seis extranjeros, la que paralizaría hasta el momento el estreno del Campeonato Nacional debido al paro del SIFUP, dentro de la última votación que se ejerció entre los clubes.

Uno de los equipos que no se adhirió al paro en esta votación fue la Universidad de Chile y en donde su capitán, Marcelo Díaz reveló en conversación con la periodista Constanza Solar en ‘Misión Deportes’ por qué votó en contra a esta movilización.

“Llamaron a un paro, se hizo la votación en el SIFUP, donde nosotros hemos votado a que no haya paro, fue por la sencilla razón de que acá somos seis extranjeros. Yo no puedo votar, aunque pueda estar en contra, no puedo votar en contra de mis propios compañeros”, comenzó declarando Díaz.

Siguiendo en su línea, el ‘Carepato’ señala que si bien esta es una razón importante para cambiar el fútbol chileno, avisa que hay muchas cosas más que deberían mejorar para poder tener ese anhelado renacer de nuestro balompié criollo.

Díaz rompe el silencio en la U | Foto: Photosport

“Yo he sido extranjero, muchísimos años y estas leyes o como las queramos llamar, muchas veces atentan a personas, a mí me da lo mismo la nacionalidad, pero creo que si queremos hacer un fútbol bueno, sí queremos a construir algo lindo, hay muchas cosas que tienen que cambiar”, explicó.

Díaz en contra de la regla del sub 21

Dentro de este diálogo, el ‘Bicampeón de América’ aprovechó la instancia de poder dejar su queja a lo que es la ley del minutaje del sub 21 en el Campeonato Nacional, el cuál considera insólito y forma un crecimiento forzoso en poder ocupar a un jugador de dicha edad.

“Yo no soy parte de la regla del sub 21, cosa que no me parece que un jugador 21 año tenga que estar jugando por una obligación o una regla o que no se pueda jugar con un público absoluto en los estadios, ya pasamos una pandemia, pueden hacer grandes eventos musicales y no uno deportivo con aforo máximo y así un sinfín de cosas”, declaró.

Finalmente, Díaz señaló que está dispuesto a cualquier cambio que pueda ser positivo para nuestro fútbol chileno, pero indica que hay cosas con mayor urgencia que deberían ser revisadas y modificadas.

“Yo por lo menos estoy a favor de todo el crecimiento en el fútbol chileno, pero tenemos que ser equilibrados e ir en la misma línea, porque así como hoy son seis extranjeros son los que no quieren que jueguen, en el día de mañana no sé que va ser”, concluyó.