Marcelo Díaz retornó a lo grande a Universidad de Chile. El referente del Romántico Viajero se suma a las filas de Gustavo Álvarez tras once años alejado del club y promete ganarlo todo.

Un camino que para el “Chelo” estuvo muy lejano y hasta llegó a un punto en que no veía posible su regreso a la U. “Estoy muy feliz de estar en casa. Mi regreso al fútbol chileno fue para volver acá. Ya me había dado por vencido, pero cuando se activaron las conversaciones me volví a ilusionar. No me vengo a retirar, me vengo a sacar la cresta porque quiero llevar a la U a lo más alto nuevamente”, recalcó el multicampeón con el Bulla en conversación con Bolavip Chile.

Para Díaz los objetivos son claros este 2024, especialmente por la situación que vive Universidad de Chile. “Queremos tener un año exitoso y ganar todos los partidos que nos toque jugar. Me tocó vivir la quiebra y malos momentos, sé lo que es estar acá. Ahora hay un club muy ordenado y que necesita logros importantes”, agregó.

¿Marcelo Díaz capitán?

Como referente del equipo, Marcelo Díaz reconoció que se ve como capitán por el rol que debe cumplir en el camarín. Pero que respetará toda decisión que tome el DT.

“Todos quieren ser capitán. Para nosotros no es tema. Para mí sí es un tema acompañar a los compañeros más jóvenes y más experimentados para que jueguen lo más tranquilo posible. El técnico va a decidir. Yo ya me siento un capitán y la 21 ya es para mí. Vamos a jugar con un número que ya nos fue bien”, sentenció.

Cabe consignar que el primer partido de Díaz en su retorno será en el clásico universitario ante la UC el próximo 27 de enero. Duelo por la Copa Verano 2024 y que también enfrentará a la U ante Coquimbo el 30 de enero.