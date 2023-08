Marcelo Muñoz remarca la gran debilidad en el plantel de la Universidad de Chile: "Antes la U tenía patos malos en sus equipos, ahora no hay ni carácter"

Universidad de Chile sigue hundiéndose en su mal momento dentro de la segunda parte del Campeonato Nacional, en la que los ‘Azules’ no pudieron hacerse respetar en casa tras caer por 5-2 ante O’Higgins de Rancagua, sumando así su cuarta derrota al hilo.

Ante lo que fue esta actuación, el periodista Marcelo Muñoz tomó la palabra dentro de programa de ‘Todo es Cancha’ en Youtube y analizó el partido de los ‘Azules’, en la que remarcó la falta de carácter en el equipo de Mauricio Pellegrino, a quien culpabiliza en gran parte por el momento de la U.

“Hay mucha responsabilidad del entrenador, muchísima. Yo me críe viendo el fútbol nacional con una U que por lo menos era aguerrida, intensa”, partió señalando Muñoz.

Siguiendo en esa línea, el comunicador remarcó que en antaño la Universidad de Chile poseía de jugadores con gallardía y que se revelaban ante complejos momentos, algo que no ve hoy en día.

La U sufrió un duro golpe tras caer ante O’Higgins | Foto: Photosport

“Tenía hueo… malos la U, malos de sangre, de la vida, de esos que se levantan en la mañana, se miran al espejo y se tiraban un pollo, así, patos malos tenía la U generalmente en sus equipos”, declaró.

Finalmente, Muñoz remarcó que dentro del actual plantel de la Universidad de Chile no ve jugadores con carácter ante momentos como lo que se vivieron en la jornada ante O’Higgins.

“Hoy (ayer) no vi ni carácter, que me ha pasado en los últimos partidos de la U, al único que le he visto eso un par de veces es a Zaldivia, pero al resto nada”, concluyó.