Terminó la primera rueda para Universidad de Chile con una campaña que pocos se esperaban terminando en lo más alto de la tabla de posiciones a la espera de lo que haga Coquimbo Unido ante Palestino.

De igual manera el balance es positivo, y así lo piensa Marcelo Vega, el que en conversación con BOLAVIP sólo tiene una queja con el entrenador azul Gustavo Álvarez.

“Álvarez ha hecho una muy buena pega en la U, juega bien, perdió puntos jugando bien y ahora último ganó jugando mal”, asegura.

Agregando que “la única equivocación que veo yo es no llevar a Lucas Assadi ante la Católica, que le hubiera servido en los últimos 20 metros y no siempre debe salir a salvar los problemas, no jugar los últimos minutos, comenzar de titular, del minuto uno”.

Para el Toby, Assadi es el mejor jugador que tiene Universidad de Chile y pase lo que pase, no puede estar fuera del equipo.

“El mejor jugador debe estar siempre en cancha, blindarlo, en mi época era así y los equipos se armaban alrededor del mejor”, cerró.