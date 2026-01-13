La teleserie del fichaje de Juan Martín Lucero por parte de Universidad de Chile aún tiene fin incierto, porque cuando en la U cantaban victoria, todo se truncó y lo que parecía hecho, se complicó.

En el CDA hay nerviosismo por lo que ocurre actualmente con el delantero y el club Fortaleza, que al parecer no se ponen de acuerdo con los dineros adeudados al Gato.

BOLAVIP conversa con el campeón de la Copa Sudamericana con la U, Marcos González, el que es consultado respecto a si la U debe esperar o no a Lucero.

“No sé si hay alguna otra opción en carpeta, yo creo que debe haber por ahí, pero al final sabemos que las negociaciones son medias largas, no siempre se ven al tiro, va a depender si hay otra opción más rápida y que también tenga goles”, afirma el Lobo del Aire.

González confiesa que no tiene conocimiento real respecto a los intereses del delantero y que tampoco puede dar fe de que quiera venir en definitiva a la U.

“No sé si quiere venir, no sé cuál es la realidad, no sé si esperarlo o no, yo creo que hay que seguir negociando, buscando alguna otra opción Creo que hay que preguntarle a el profe”, asegura.

Marcos González se refirió a Juan Martín Lucero.

El ex defensor reitera que es complicado finalmente el tema Lucero y lanza una solución al problema.

“No sé, como te digo yo, si hay alguna otra opción que tenga gol, iría por esa otra opción también. O sea, iría en paralelo, si la que salga primero finalmente es la que, siempre y cuando tenga gol y eso es lo que más se busca, hoy por hoy”, cerró.

¿Qué pasa con Juan Martín Lucero?

El conflicto en Brasil: El medio O Povo reveló que Fortaleza intentó incluir a Lucero en una negociación por Breno Lopes, buscando que el club Coritiba asumiera la totalidad de su salario.

Resistencia del jugador: El “Gato” se opone a esta cesión debido a las condiciones económicas de su contrato actual, el cual tiene vigencia hasta finales de 2027.