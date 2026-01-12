Universidad de Chile sigue ajustando las últimas piezas de su plantel de cara a la temporada 2026, en un mercado de fichajes donde el foco está puesto en la ofensiva y, particularmente, en la búsqueda de un tercer delantero.

Tras la presentación de Eduardo Vargas y el uruguayo Octavio Rivero como las cartas principales en ataque, en el Centro Deportivo Azul saben que aún falta un nombre para completar la estructura ofensiva que proyecta el cuerpo técnico de Francisco Paqui Meneghini.

En ese escenario, el nombre de Juan Martín Lucero se ha instalado con fuerza entre los hinchas azules, pero las negociaciones no han sido para nada fáciles con Fortaleza, club dueño de su pase.

En la U siguen confiando que Juan Martín Lucero se pondrá la camiseta azul | FOTO: Wagner Meier/Getty Images)

Manuel Mayo y el caso Juan Martín Lucero

Esta situación llevó al gerente deportivo Manuel Mayo a referirse públicamente tanto a la opción del ex Colo Colo como al estado actual de las negociaciones por el último “9”.

“Ya tenemos a dos delanteros. Estamos presentando a uno de los mejores 9 de Sudamérica, tenemos a Eduardo y tenemos la esperanza de tener un tercero. Ya había dicho y explicado lo difíciles que son las negociaciones con delanteros de esta jerarquía. Costó lo de Octavio y él puso muchas ganas para estar acá”, comenzó diciendo.

Mayo también explicó que el club apunta a un perfil específico y que las negociaciones por atacantes de jerarquía suelen ser complejas. “No es tan trivial este tipo de delanteros y también buscamos características para que se complementen entre sí”

Finalmente, el funcionario de la U le transmitió tranquilidad al hincha azul: “Creo que vamos bien, vamos avanzando en algunas conversaciones y esperamos que se dé lo antes posible”.

