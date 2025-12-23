Universidad de Chile habría resuelto dos problemas en un mismo día, toda vez que selló la salida de Gustavo Álvarez del cuadro azul y diversos trascendidos aseguran que Francisco ‘Paqui’ Meneghini sería su reemplazo en el banco.

La decisión no fue fácil en Azul Azul, pero uno de los factores que inclinó la balanza a favor del ex director técnico de O’Higgins fue el monto que pedía, muy inferior a la exigencia de Renato Paiva para llegar al CDA.

Si hay alguien que es voz autorizada para hablar de Universidad de Chile es Mariano Puyol, histórico ex jugador quien conversó con El Mercurio y manifestó que no se convence con la llegada de Paqui a la U.

“Meneghini es buen técnico, pero me gustaría alguien con más espaldas, alguien empoderado, que tenga autonomía y nadie se meta en su área, del tipo de Holan (Ariel) o Gustavo Costas”, aseguró.

Más allá de los gustos personales, todo indica que Francisco Meneghini será el nuevo técnico de Universidad de Chile y se tendrá que hacer cargo de la U en una temporada 2026 donde lucharán para entrar a fase de grupos de Copa Sudamericana y disputarán tres torneos a nivel local.

