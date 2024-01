Universidad de Chile se prepara con todo para lo que será su temporada 2024, en donde los ‘Azules’ han buscado reforzarse de la mejor manera posible en lo que es la nueva era que encabeza hoy en día el estratega argentino, Gustavo Álvarez.

En esta jornada, los ‘Azules’ presentaron en sociedad a su nuevo refuerzo, el volante Matías Sepúlveda, quien atendió a los medios que llegaron al Centro Deportivo Azul y dejó sus primeras impresiones a su llegada.

“Estoy muy agradecido del club, estoy muy feliz con muchas ganas de llegar a una institución tan linda y grande”, fueron sus primeras palabras.

Sobre la ardua competencia, el ‘Tucu’ no se intranquiliza y ve aquello como algo positivo “se que en un equipo como la U siempre va haber competencia, eso nos va elevar el nivel a todos los jugadores. Vengo muy preparado para este desafío”.

Para el ex Audax Italiano este es un gran desafío para su carrera, en la que ya avisa que está más que mentalizado para entregar todo y seguir perfeccionándose como jugador en un grande de nuestro país.

“Soy muy autoexigente conmigo mismo, esa facetas que tengo como cualidades siempre las quiero ir mejorando día, más con este profe (Álvarez) que nos exige al 100% en cada entrenamiento, eso me ayudará para ir creciendo como jugador”.

“Vengo con esa madurez y confianza que necesita la U, es una exigencia máxima, me siento muy preparado, vengo en un buen momento. Mejoraré día a día para ir creciendo como jugador y persona, que es fundamental”.

Ya pensando en los desafíos que tendrá con el club para este año, Sepúlveda indica que tanto él como sus compañeros tienen todo el foco puesto en lograr grandes cosas de la mano al gran trabajo de su DT, Gustavo Álvarez.

“Me siento muy preparado, llego en un momento de mi carrera que estoy muy motivado y con muchas ganas. Es un lindo desafío, estoy poniéndome muy apunto con el equipo, porque los entrenamientos son muy exigentes y me encanta porque me hace crecer como jugador. Eso nos va a llevar como propósito el pelear arriba por el campeonato”.

“El plantel tiene una buena base del año pasado, con muy buenos nombres como refuerzos y juveniles de mucha calidad, esa mezcla hace muy fuerte al equipo. (Álvarez) La idea que tiene es muy atractiva, dominante”.

Finalmente, Sepúlveda no escondió para nada su felicidad de llegar a la Universidad de Chile, en la que quiere disfrutar a concho esta gran oportunidad en su carrera y lograr cosas importantes con el club.

“Estoy muy contento, este desafío lo tomo con mucha alegría, con la responsabilidad que conlleva, pero también hay que disfrutar el momento, es una institución hermosa. Me han recibido todos muy bien dentro del club, estoy muy contento de estar acá”, cerró.