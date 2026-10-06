Matías Zaldivia golpea la mesa con este mensaje en la Universidad de Chile: “Es un objetivo”

El defensor azul, Matías Zaldivia dejó este firme mensaje en el camarín de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile volverá a ver acción dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Antofagasta en los cuartos de final de esta competición, en la que disputarán su primer duelo en la serie en condición de visitante.

Los dirigidos por Fernando Gago emprendieron viaje al norte del país y van con la gran ilusión de poder conseguir una victoria en este primer compromiso, para así encaminar su serie y lograr el boleto a semifinales.

Antes de tomar el avión al norte de Chile, el defensor azul Matías Zaldivia conversó con la prensa y se refirió a lo que será este partido ante los ‘Pumas’, el que saben que será complicado, pero que esperan lograr una victoria para seguir en la lucha por el título de la Copa Chile.

“Lindo desafío, una linda instancia para seguir metiéndonos arriba. Es un objetivo salir campeón, así que a hacer un buen partido allá en la ida”, declaró.

Zaldivia y su mensaje en la U | Foto: Photosport

Concluyendo, Zaldivia dejó un firme mensaje en la Universidad de Chile, en el que el equipo debe mantenerse muy concentrado en esta fase para lograr su clasificación a la ronda de los cuatro mejores en esta competencia.

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“Sabemos que es un equipo duro, como todos los rivales. Lo vimos mucho, preparamos muy bien el partido, así que con mucha esperanza de hacer un buen partido”, remarcó.

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