¡Y con cambio de horario!: Universidad de Chile confirma el estadio donde recibirá a Ñublense por la Liga de Primera

Universidad de Chile confirmó su escenario para enfrentar a Ñublense en la Liga de Primera.

Universidad de Chile volverá a ver acción dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ retomarán lo que es su lucha de alto impacto con la Universidad Católica por el Chile 2.

El próximo duelo de ‘Romántico Viajero’ será ante Ñublense de Chillán en condición de local, en el que los dirigidos por Fernando Gago no podrán oficiar como dueños de casa en el Estadio Nacional.

¿La razón? el recinto de Ñuñoa ya se prepara para albergar lo que serán los conciertos de la banda coreana BTS, quien presentará su show los días 14, 16 y 17 de octubre, por lo que no está disponible para que la U pueda ocupar el Estadio Nacional.

Por esto, desde la Universidad de Chile se movieron rápidamente para poder encontrar un nuevo lugar para albergar este compromiso, en donde hace unos instantes desde el club confirmaron el recinto en el que enfrentarán a Ñublense de Chillán.

La U enfrentará a Ñublense en Rancagua | Foto: Photosport

La U recibirá a Ñublense en Rancagua

Hace un momento, desde las redes oficiales de la Universidad de Chile confirmaron que los ‘Azules’ recibirán a Ñublense de Chillán en el Estadio El Teniente de Rancagua.

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“Informamos que el partido ante Ñublense, válido por la Fecha 24 de la Liga de Primera Mercado Libre, se disputará este lunes 12 de octubre en el Estadio El Teniente a las 17:00 horas. Pronto información sobre las entradas”, señalaron en sus redes.

Se esperan que las próximas horas puedan ser cruciales para definir el aforo para este compromiso y la forma de poder obtener estos tickets, en donde los hinchas ‘Azules’ ya esperan con expectación.

El duelo entre la Universidad de Chile y Ñublense de Chillán está programado para el lunes 12 de octubre a partir de las 17:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.