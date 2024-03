Universidad de Chile logró poner punto final a su mala racha en el Estadio Monumental tras lo que fue su victoria por la cuenta mínima ante Colo Colo en la edición 195 del Superclásico de nuestro fútbol.

Tras lo que fue este duelo, el defensor del ‘Romántico Viajero’, Matías Zaldivia conversó con los medios de comunicación en la zona mixta y reflejó su gran alegría por esta importante victoria.

“Tengo una alegría enorme más que nada por como se jugó el primer tiempo, la verdad que es el equipo que buscamos ser, ser protagonistas, nos venimos a plantar de igual a igual, el segundo tiempo el equipo rival nos tiró un poquito atrás, pero la alegría es inmensa“, partió indicando Zaldivia.

Siguiendo en aquello, el zaguero expresó que el equipo siempre vino con la consigna de presionar a su rival “nos planteamos de venir a jugar de igual a igual, de presionar a Colo Colo arriba, creo que el primer tiempo lo hicimos, pero en el segundo no, ellos jugaron bien, nos costó acomodarnos, pero la alegría tapa todo”.

Zaldivia chocho tras el triunfazo azul | Foto: Photosport

Sobre lo que fueron las pifias que recibió en la mayor parte del compromiso junto a Marcelo Díaz, el ‘Mati’ indica que aquello puede haber servido de alivio para otros jugadores del equipo para este partido.

“Puede ser, yo soy de pensar que el entorno mucho no juega y que somos once contra once en la cancha y la verdad que trato de abstraerme de esto, puede ser que a algunos compañeros puede ser mejor que la presión se la lleven los más grandes”, explicó a los medios.

Luego, el central de la Universidad de Chile habló de lo que fue el gol anulado de Colo Colo, en la que remarcó que fue un momento de tensión pura dentro del campo de juego.

“Como todo partido clásico, nos metimos un poco muy atrás, esa jugada (gol de Pavez) fue para el infarto, no sé ni que cobró, primero dijo gol, después penal, no sé que estaba cobrando“, cerró.

Zaldivia chocho por hacer historia en la U

Finalmente, Zaldivia habló de como preparó el equipo este partido ante Colo Colo, en la que reflejó toda su felicidad tras lo que es este importante y histórico triunfo de la U.

“Es un punto de partida para la U, venir a jugar acá, si bien la historia estaba, no juega, nosotros somos jugadores que no nos teníamos que hacer cargo de lo resultados anteriores, venimos sin esa mochila y creo que se notó. Ahora a festejar porque se logró algo muy importante”.

“Desde la semana, nosotros venimos acá a ganar el partido, a plantarnos y jugar y en el primer tiempo lo hicimos bien. Estamos bien, esto recién empieza, hay que seguir”, cerró.