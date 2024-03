Universidad de Chile ha tenido un gran inicio de año dentro del Campeonato Nacional, el cuál se reafirmó en el importante triunfo que consiguieron los ‘Azules’ ante Colo Colo en el reciente Superclásico por 1-0, el cuál en la U ya dejan en el pasado y se enfocan en su próximo rival: O’Higgins.

Previo a lo que será este duelo, el delantero del ‘Romántico Viajero’, Maximiliano Guerrero habló con los medios de comunicación en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul, en la que partió señalando lo que han sido sus positivas actuaciones en estos primeros duelos oficiales con la U, en donde ha sido un gran aporte desde lo táctico.

“Siento que esa manera de jugar que estoy teniendo también me ayuda el DT, porque me trata de buscar el espacio detrás de los volantes y generarle profundidad al equipo, trato de moverme y encontrar el espacio, si me tengo que recoger lo hago, siempre con disposición para el equipo”, partió señalando Guerrero.

Este buen rendimiento que ha tenido, el ‘Maxi’ se lo atribuye en gran parte al entrenador Gustavo Álvarez, quien desde el primer minuto le ha dado toda la confianza para poder desarrollarse de buena forma dentro del equipo.

Guerrero ha tenido un buen presente en la U | Foto: Photosport

“Me he sentido muy cómodo la verdad, la forma de jugar del equipo me hace sentirme muy cómodo, aparte la confianza que me da el DT me ha sentido muy bien, siempre tratando de dar lo mejor en cada partido y enfocado en hacer lo mejor”, declaró.

Pensando en la consolidación como titular, el ex Deportes La Serena expresa que debe seguir con la misma línea de su rendimiento para lograr aquello y ser un consolidado dentro de la oncena de la Universidad de Chile.

”Siento que la confianza que he tenido últimamente y la que me dan mis compañeros y el profesor, me ayudan a llevar los partidos de buena forma, sabemos que la U es un equipo que si bien tiene harta presión al ser un equipo grande, trato de convertir esa presión en motivación y hacerlo de la mejor manera siempre, dando buenas actuaciones”, apuntó.

Finalmente, Guerrero volvió a recalcar en lo que ha sido el gran trabajo de Gustavo Álvarez con la Universidad de Chile, en la que manifiesta que ha sido de gran aporte en todo aspecto para sus compañeros.

“He tenido harta confianza, el profe conversa harto con todos los jugadores, te llama a reuniones y todo, y si bien nos va enseñando para decir cómo se hacen las cosas, nos entendemos a la perfección y eso se ve reflejado”, cerró.

¿Cuáles han sido los números de Maximiliano Guerrero en la Universidad de Chile?

El atacante azul ha disputado tres partidos oficiales con la Universidad de Chile en este 2024, en donde ha anotado un gol (Deportes Copiapó) y ha aportado con una asistencia (Audax Italiano).