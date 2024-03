Universidad de Chile se enfoca en su duelo contra O’Higgins con una espectacular noticia. Luego de una larga incertidumbre, el elenco azul tiene fecha para enfrentar su compromiso pendiente contra Cobresal. El encuentro suspendido por la primera fecha del torneo se jugará a fines de marzo.

Según reveló La Magia Azul durante la transmisión del partido entre la U y Chimbarongo, el duelo contra Cobresal se jugará el lunes 25 de marzo. Dicho enfrentamiento, que debía disputarse el 18 de febrero, fue suspendido por las autoridades por razones de seguridad.

Cabe destacar que en dicha jornada (25 de marzo) se estará jugando la fecha FIFA, en la que Chile se medirá contra Albania y Francia. No obstante, tanto la U como Cobresal no tienen jugadores citados para tal período y por ello no habrán problemas con la disponibilidad de futbolistas.

Aún resta por conocer el aforo que entregarán las autoridades para dicho encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal. Por primera vez en la temporada, los azules jugarán de local un día laboral. Esta fue la tónica de los universitarios en la campaña 2023.

El plantel de Universidad de Chile ya sabe cuándo enfrentará a Cobresal por la primera fecha.

Universidad de Chile piensa en O’Higgins

A pesar de la buena noticia, el foco de Universidad de Chile está puesto en O’Higgins. Los rancagüinos serán el próximo contendor del equipo de Gustavo Álvarez, en un compromiso que marca el retorno azul al Estadio Nacional tras el Superclásico.

Para dicho compromiso se autorizaron 35 mil personas y se decidió un curioso movimiento. Desde la Delegación Presidencial no exigieron el polémico Registro Nacional de Hinchas, algo que sorprendió a los directivos de la U.

¿Cuándo juega la U contra O’Higgins?

El partido entre la U y O’Higgins, válido por la quinta fecha del torneo de Primera División, se jugará este sábado 16 de marzo. Comenzará a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.